Экс-советника Путина уволили после поста о захвате Капитолия 

Экономист Андрей Илларионов уволен из американского Института Катона. Об этом он сам сообщил в своем «Живом журнале».

8 января Илларионов написал в своем ЖЖ, что победитель выборов президента США неизвестен, а штурм Капитолия был ловушкой, устроенной полицией после умышленной провокации со стороны активистов движения Black Lives Matter.

12 января стало известно, что руководство Института Катона, старшим научным сотрудником которого являлся Илларионов, инициировало расследование из-за этой публикации.

Вчера Илларионов сообщил, что вице-президент Института Катона уведомил его о том, что он, Илларионов, больше не работает там из-за содержания своего поста.

«Когда я был приглашен на работу в Институт Катона, на вопрос, какова позиция Института по тому или иному вопросу, ответ руководства всегда был одним и тем же: "У Института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. Есть разные позиции сотрудников Института, на выражение которых они имеют полное право". Сейчас этот подход изменился», — сообщил Илларионов.