Экс-советника Путина уволили после поста о захвате Капитолия 

Экономист Андрей Илларионов уволен из американского Института Катона. Об этом он сам сообщил в своем «Живом журнале».
3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. В середине декабря коллегия выборщиков утвердила их результаты — победу одержал Джо Байден. На прошлой неделе сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в попытке воспрепятствовать утверждению итогов голосования. В результате произошедшего погибли четыре человека.
8 января Илларионов написал в своем ЖЖ, что победитель выборов президента США неизвестен, а штурм Капитолия был ловушкой, устроенной полицией после умышленной провокации со стороны активистов движения Black Lives Matter.
12 января стало известно, что руководство Института Катона, старшим научным сотрудником которого являлся Илларионов, инициировало расследование из-за этой публикации.
Вчера Илларионов сообщил, что вице-президент Института Катона уведомил его о том, что он, Илларионов, больше не работает там из-за содержания своего поста.
«Когда я был приглашен на работу в Институт Катона, на вопрос, какова позиция Института по тому или иному вопросу, ответ руководства всегда был одним и тем же: "У Института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. Есть разные позиции сотрудников Института, на выражение которых они имеют полное право". Сейчас этот подход изменился», — сообщил Илларионов.
В разное время Илларионов был советником президента России Владимира Путина по экономике и доверенным лицом президента России в «Большой восьмерке».