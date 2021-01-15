Российский депутат заставил подчиненных построить дом теще 

Главы МУП «Водоканал» и депутата горсовета Улан-Удэ Жаргал Цыбиков стал фигурантом двух уголовных дел. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями и растрате. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Бурятия.

По версии следствия, в 2019 чиновник заставлял своих подчиненных работать на участке, принадлежащем матери его жены.

«С использованием сил, средств и техники муниципального предприятия был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы. На указанные цели затрачено более 500 тыс. рублей предприятия», — говорится в сообщении.

При этом в следкоме подчеркнули, что работники предприятия отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей по обеспечению качественного и бесперебойного водоснабжения.

Также Цыбиков заподозрен в том, что два года заставлял подчиненных указывать неверные сведения в путевых листах, и присвоил 700 тыс. рублей, выделяемых на бензин.

«Уголовные дела возбуждены на основании материалов, собранных по результатам оперативно-разыскной деятельности сотрудниками УФСБ по Республике Бурятия. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого чиновника меры пресечения», — подчеркивается в сообщении.