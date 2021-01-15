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Москва

Российский депутат заставил подчиненных построить дом теще 

Павел Тиунов 12 минут назад
Российский депутат заставил подчиненных построить дом теще
Фото: ТАСС
Главы МУП «Водоканал» и депутата горсовета Улан-Удэ Жаргал Цыбиков стал фигурантом двух уголовных дел. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями и растрате. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Бурятия.
По версии следствия, в 2019 чиновник заставлял своих подчиненных работать на участке, принадлежащем матери его жены.

«С использованием сил, средств и техники муниципального предприятия был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы. На указанные цели затрачено более 500 тыс. рублей предприятия», — говорится в сообщении.

При этом в следкоме подчеркнули, что работники предприятия отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей по обеспечению качественного и бесперебойного водоснабжения.
Также Цыбиков заподозрен в том, что два года заставлял подчиненных указывать неверные сведения в путевых листах, и присвоил 700 тыс. рублей, выделяемых на бензин.

«Уголовные дела возбуждены на основании материалов, собранных по результатам оперативно-разыскной деятельности сотрудниками УФСБ по Республике Бурятия. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого чиновника меры пресечения», — подчеркивается в сообщении.

«Рамблер» писал, что ранее бывший президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов был задержан по обвинению в крупном хищении государственных средств. По версии следствия, спортивный функционер «заработал» миллионы рублей на «мертвых душах».
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Политика , Александр Кравцов , ФСБ
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