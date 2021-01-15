Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского 

"Борис Юрьевич был непревзойденным мастером детского кино. Он создал уникальный, единственный в мире киножурнал. Сюжеты знаменитого "Ералаша" были наполнены по-настоящему солнечной энергетикой, тонким юмором. На добрых, веселых, остроумных историях Бориса Грачевского выросло не одно поколение зрителей. Каждый выпуск киножурнала становился событием, дарил взрослым и детям особые мгновения, ощущения счастья", — говорится в тексте.