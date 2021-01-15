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Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте кабмина.

"Борис Юрьевич был непревзойденным мастером детского кино. Он создал уникальный, единственный в мире киножурнал. Сюжеты знаменитого "Ералаша" были наполнены по-настоящему солнечной энергетикой, тонким юмором. На добрых, веселых, остроумных историях Бориса Грачевского выросло не одно поколение зрителей. Каждый выпуск киножурнала становился событием, дарил взрослым и детям особые мгновения, ощущения счастья", — говорится в тексте.

Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни после заражения коронавирусом.
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Политика , Михаил Мишустин
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