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Курганский губернатор придумал, как поднять зарплаты чиновникам 

Ura.Ru 1 час назад
Российский губернатор нашел способ поднять зарплаты чиновникам
Фото: РИА Новости
Чиновникам Курганской области в качестве поощрения за особые отличия в службе предлагают присваивать более высокие классные чины. Законопроект об этом внесен губернатором Курганской области в региональный парламент. От классного чина зависит зарплата госслужащих.

«Законопроектом предлагается… предусмотреть присвоение классного чина государственному гражданскому служащему Курганской области в качестве меры поощрения за особые отличия в государственной гражданской службе», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте облдумы.

Чины присваивает конкурсная или аттестационная комиссия. Их не могут присвоить чиновникам, имеющим дисциплинарные взыскания, в отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело.
Каждой должности в органах власти региона соответствует свой классный чин. Также установлены сроки прохождения гражданской службы в классных чинах. В качестве меры поощрения чины предлагается присваивать досрочно либо на одну ступень выше классного чина, соответствующего должности.
Размеры месячных окладов за классные чины установлены указом губернатора. Сейчас самый высокий оклад — у действительного государственного советника Курганской области 1-го класса (2781 рубль). Согласно законопроекту, он соответствует должности заместителя руководителя аппарата губернатора. Должности специалиста 2 разряда соответствует чин секретаря государственной гражданской службы Курганской области 2-го класса, его оклад составляет 827 рублей.
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Политика , Камчатский Край
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