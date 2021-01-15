В Госдуме ответили на предложение Украины по Крыму

Никакого компромисса по Крыму
, о чем заявляют представители украинской власти, быть не может, статус полуострова однозначен — это законная территория России
и нет другого пути, чем признать это, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет
.
Первый президент Украины
и нынешний представитель Киева
в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук
заявил, что Москве
и Киеву нужно устроить переговоры относительно Крыма, чтобы разрешить противоречия между государствами.
"Это чисто политическое заявление, абсолютно не связанное с реальностью. Никакого компромисса в отношении Крыма невозможно. Это исключено. Статус полуострова однозначен — это законная территория России и нет другого пути, нежели признать это. Урегулирование всех проблем между Россией и Украиной как раз и должно начаться с признания последней выбора крымчан вернуться в 2014 году на свою историческую родину", — сказал Шеремет.
По его словам, воссоединение Крыма с Россией прошло в рамках международных и украинских законов.
"Крымчане ничего не нарушили, нам не за что краснеть или оправдываться. Пусть Украина просто оставит Крым в покое. Киевские власти всегда смотрели на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать. Он никогда не был для Украины родным и близким регионом. Крым был интересен им исключительно в плане торговли землей", — сказал депутат.
Шеремет подчеркнул, налаживание отношений между Россией и Украиной начнется тогда, когда к власти в Киеве придет проукраинская власть, а не прозападная, как нынче.
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