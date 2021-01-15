В Госдуме ответили на предложение Украины по Крыму

"Крымчане ничего не нарушили, нам не за что краснеть или оправдываться. Пусть Украина просто оставит Крым в покое. Киевские власти всегда смотрели на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать. Он никогда не был для Украины родным и близким регионом. Крым был интересен им исключительно в плане торговли землей", — сказал депутат.