Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Госдуме исключили возможность компромисса по Крыму с Украиной 

РИА Новости 35 минут назад
В Госдуме ответили на предложение Украины по Крыму
Фото: ТАСС
Никакого компромисса по Крыму, о чем заявляют представители украинской власти, быть не может, статус полуострова однозначен — это законная территория России и нет другого пути, чем признать это, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно устроить переговоры относительно Крыма, чтобы разрешить противоречия между государствами.

"Это чисто политическое заявление, абсолютно не связанное с реальностью. Никакого компромисса в отношении Крыма невозможно. Это исключено. Статус полуострова однозначен — это законная территория России и нет другого пути, нежели признать это. Урегулирование всех проблем между Россией и Украиной как раз и должно начаться с признания последней выбора крымчан вернуться в 2014 году на свою историческую родину", — сказал Шеремет.

По его словам, воссоединение Крыма с Россией прошло в рамках международных и украинских законов.

"Крымчане ничего не нарушили, нам не за что краснеть или оправдываться. Пусть Украина просто оставит Крым в покое. Киевские власти всегда смотрели на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать. Он никогда не был для Украины родным и близким регионом. Крым был интересен им исключительно в плане торговли землей", — сказал депутат.

Шеремет подчеркнул, налаживание отношений между Россией и Украиной начнется тогда, когда к власти в Киеве придет проукраинская власть, а не прозападная, как нынче.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Последние новости
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк "Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Комментарии 8
Политика , Выборы на Украине , Крым наш , Леонид Кравчук , Михаил Шеремет , Госдума , РИА Новости , Республика Крым , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с застрявшим паромом «Аркадий Филатов»
01:06
Видео с застрявшим паромом «Аркадий Филатов»
Происшествия
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
00:29
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение