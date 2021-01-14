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Володин сделал прививку от коронавируса 

ТАСС 25 минут назад
Володин сделал прививку от коронавируса
Фото: ТАСС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.

"Я сделал прививку", — заявил Володин.

Он также подчеркнул, что количество депутатов, которые также приняли решение сделать прививку, увеличивается.
Володин считает, что россиянам повезло иметь возможность выбрать препарат для вакцинации от коронавируса, во множестве стран такого выбора нет. "Нашим гражданам повезло <…> Мы можем с вами выбирать: одна прививка, другая прививка. Мы можем быть <…> на пути: буду делать, не буду. А посмотрите, какое количество стран сегодня не имеют этого выбора", — сказал он.
"По заявлениям той же Всемирной организации здравоохранения, они смогут получить такую возможность не раньше, чем в 2022 году. Задумайтесь", — добавил Володин. По словам спикера, появление у людей возможности сделать прививку можно назвать огромным достижением.
Россия первой в мире 11 августа зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека. Препарат "Эпиваккорона" государственного научного центра "Вектор" в октябре стал второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию. Он создан на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса.
В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.
Президент России Владимир Путин в среду поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Вячеслав Володин , ВОЗ , Госдума , РАН
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