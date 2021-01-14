Лавров впервые встретился с саудовским коллегой

Саудовской Аравии Главы министерств иностранных дел России Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд в ходе переговоров в Москве обсудили ряд вопросов, относящихся к интересам двух государств. Эта встреча стала для них первой. Эксперты полагают, что эта встреча неслучайно прошла в преддверии смены власти в США и страны таким образом сверяли часы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января провел в Москве переговоры со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, указано в распространенном сообщении российского ведомства.

На пресс-конференции после переговоров Лавров сравнил присутствие на Ближнем Востоке Соединенных Штатов и их союзников со слоном в посудной лавке. По словам российского министра, американское присутствие приводит к тяжелым последствиям для стран региона. Российская сторона также выразила согласие с тем, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств и навязывание им неких идеологических схем недопустимо.

«Этим никто не должен заниматься. А мы, к сожалению, видим, как в этом регионе (Ближнего Востока — «Газета.Ru») США и их ближайшие союзники ведут себя как слон в посудной лавке: Ирак, Ливия, попытки разрушить еще и Сирийскую Арабскую Республику. Все это, к сожалению, аукается слишком тяжелыми последствиями для стран региона, для народов, которые здесь живут», — подчеркнул Лавров.

В ходе переговоров стороны обсудили региональную проблематику и перспективы двустороннего сотрудничества в области атомной энергетики и космической отрасли.

В преддверии встречи глав ведомств двух стран в российском МИД подчеркнули дружественный и многоплановый характер связей России и Саудовской Аравии, в том числе активные контакты между ними на высшем уровне.

Главы МИД должны были в ходе переговоров обсудить политические, экономические и правовые вопросы, связанные с интересами обеих стран.

В российском ведомстве также упомянули, что на данный момент Москва и Эр-Рияд взаимодействуют по вопросам организации третьей фазы испытаний созданной в России вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, на повестке стоит возможность локализации производства этого препарата в Саудовской Аравии, отметили в МИД РФ.

Примечательный факт, на который обратили внимание в министерстве, заключается в том, что эта встреча — первая для дипломатов. Принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд был назначен на пост главы МИД Саудовской Аравии указом короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда 23 октября 2019 года.

По мнению старшего преподавателя Школы востоковедения ВШЭ Андрея Чупрыгина, неслучайно это встреча проходит именно сейчас — в преддверии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена , который будет приведен к присяге 20 января. По мнению эксперта, для стран сейчас самое время сверять позиции.

Он подчеркнул, что теперь ситуация с Соединенными Штатами однозначно изменится, но пока сложно прогнозировать, в какую сторону.

«Для Саудовской Аравии смена власти, скорее всего, означает, что такой братской любви, какая была при [действующем президенте США Дональде] Трампе, не будет, потому что Байден вряд ли будет ориентирован на количество и качество подписанных контрактов по вооружениям, что было основным двигателем Трампа», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Он также обратил внимание, что при Байдене изменится политика Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в целом. По мнению специалиста, это будет проявляться в большем участии США в реальных ближневосточных процессах.

«Пока новая американская администрация не заняла кабинеты, сейчас самое время сверить часы, а может, даже договориться о каких-то совместных действиях на этом направлении. Насколько это будет удачно, трудно сказать, как и все, что связано с Ближним Востоком», — подчеркнул Андрей Чупрыгин.

Мнение о том, что данная встреча неслучайно проходит именно в преддверии серьезных перемен в США, разделяет советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина.

По ее словам, на фоне смены курса в Вашингтоне Саудовская Аравия хочет понять, по каким вопросам она может сотрудничать с Россией и с США. Супонина считает, что стороны будут обсуждать прежде всего региональные вопросы, то есть ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, проблему Палестины.

Как отметила эксперт в комментарии «Газете.Ru», Саудовская Аравия — это одна из самых влиятельных стран региона Ближнего Востока. У России отношения с королевством, по ее словам, развиваются не так быстро, как хотелось бы. Вместе с тем специалист обратила внимание на положительную динамику в этом вопросе.

«Особенно наладилось сотрудничество в области координации ОПЕК и России. Саудовская Аравия играет в ОПЕК главную скрипку, наряду с Россией королевство находится в числе первых производителей нефти по объему добычи», — подчеркнула она.

Страны ведут довольно активный диалог по вопросам, связанным с нефтью. В частности, в начале месяца российский вице-премьер Александр Новак назвал дополнительное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией новогодним подарком, потому что благодаря этому Россия смогла увеличить добычу на 65 тыс. б/с.

Вместе с тем руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко считает, что, если министры и поднимали тему нефти, то она не была особенно значимой в их переговорах. Среди тем, которые стороны должны были обсудить, специалист назвал ситуацию на Ближнем Востоке, нефтяные проблемы, отношения в Персидском заливе и российско-саудовские отношения в целом, в рамках которых, как он отметил, очень мало делается.

При этом эксперт назвал эту встречу абсолютно рутинной. По его мнению, ждать от этого диалога кардинальных изменений в отношениях не стоит.