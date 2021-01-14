Россия в феврале подаст заявку на одобрение «Спутник V» в ЕС 

«Россия подаст формальную заявку в ЕС на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V» в следующем месяце», — передает его слова РИА «Новости».

По словам главы РФПИ, вскоре будет опубликована экспертная оценка, которая покажет высокую эффективность вакцины. Однако пока не ясно, одобрит ли европейский регулятор вакцину. Дмитриев добавил, что ожидает одобрения на применение вакцины регуляторами девяти стран в январе. «Спутник V» будет производиться в семи странах.