Россия в феврале подаст заявку на одобрение «Спутник V» в ЕС 

В феврале Россия подаст формальную заявку на одобрение отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев агентству Reuters.
«Россия подаст формальную заявку в ЕС на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V» в следующем месяце», — передает его слова РИА «Новости».
По словам главы РФПИ, вскоре будет опубликована экспертная оценка, которая покажет высокую эффективность вакцины. Однако пока не ясно, одобрит ли европейский регулятор вакцину. Дмитриев добавил, что ожидает одобрения на применение вакцины регуляторами девяти стран в январе. «Спутник V» будет производиться в семи странах.
Ранее заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).