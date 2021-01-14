Лавров осудил планы США объявить хуситов террористами

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники о планах США объявить йеменское движение " Ансар Алла " террористической организацией. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение объявить хуситов иностранной террористической организацией. Сами хуситы пригрозили США ответными мерами в случае включения их движения в список террористических организаций.

По словам Лаврова, он был очень хотел, чтобы политическое урегулирование в Йемене не пострадало от данного решения.

"Но многие, в том числе представители ООН, высказывают опасения, что эффект негативный может появиться", — сказал он.

Глава МИД Саудовской Аравии в свою очередь отметил, что страна поддерживает продвижение политического процесса в Йемене.

"Считаем, что принятое Соединенными Штатами решение не будет иметь такого негативного воздействия на этот политпроцесс, которое имеют действия хуситов на территории Йемена, которые неизменно и активно подрывают процесс урегулирования. Если со стороны "Ансар Алла" будет озвучена серьезность намерений о подключении к диалогу, то мы сможем увидеть перспективы урегулирования в Йемене, и это будет гораздо большим вкладом с их стороны", — отметил он.

"Мы считаем, что данное решение было принято, в первую очередь, не исходя из каких-то отдельных эпизодов, а исходя из ряда событий, которые произошли и виновниками которых являются хуситы, а именно атаки на гражданские объекты на территории Саудовской Аравии, нападения на гражданских лиц на территории Йемена, осуществленные самими хуситами и другие их действия. Все это и вынудило США принять соответствующее решение", — указал саудовский министр.