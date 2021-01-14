Ещё
Далее:
Читайте также:
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Постпред России напомнил ОБСЕ о законном присоединении Крыма 

Lenta.ru и ещё 2 10 минут назад
Постпред России напомнил ОБСЕ о законном присоединении Крыма
Фото: РИА Новости
Крым стал частью России законно, в соответствии с международным правом. Об этом участникам Постоянного совета ОБСЕ напомнил постпред России при организации Александр Лукашевич, его цитирует ТАСС.

«Полуостров стал неотъемлемой частью Российской Федерации в результате демократического выбора народа в полном соответствии с международным правом», — заявил он.

Лукашевич добавил, что Москва всегда поддержит инициативы, которые будут способствовать устойчивому миру и единству.
Ранее действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что решение конфликта на Украине должно быть достигнуто в соответствии с принципами ОБСЕ. Она также призвала к полному уважению суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в ее международно признанных границах, включая Крым и Севастополь.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции. Киев считает территорию полуострова аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отвергают эти обвинения.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Последние новости
ЕСПЧ признал фактическую юрисдикцию России над Крымом ЕСПЧ признал фактическую юрисдикцию России над Крымом ЕСПЧ вынес решение по жалобе Украины из-за Крыма ЕСПЧ вынес решение по жалобе Украины из-за Крыма Байдену захотели объявить импичмент в первый день президентства Байдену захотели объявить импичмент в первый день президентства
Комментарии
Политика , Александр Лукашевич , ЕС , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС , Москва , Республика Крым , Севастополь , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Звезда «Уральских пельменей» сменил профессию
00:29
Звезда «Уральских пельменей» сменил профессию
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
00:12
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение