Постпред России напомнил ОБСЕ о законном присоединении Крыма 

«Полуостров стал неотъемлемой частью Российской Федерации в результате демократического выбора народа в полном соответствии с международным правом», — заявил он.

Лукашевич добавил, что Москва всегда поддержит инициативы, которые будут способствовать устойчивому миру и единству.

Ранее действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что решение конфликта на Украине должно быть достигнуто в соответствии с принципами ОБСЕ. Она также призвала к полному уважению суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в ее международно признанных границах, включая Крым и Севастополь.