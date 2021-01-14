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Москва

Путин: невозможно предугадать развитие ситуации с COVID-19 

Алиса Селезнёва 17 минут назад
Путин: невозможно предугадать развитие ситуации с COVID-19
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин отметил, что пока невозможно предугадать, как будет развиваться ситуация с новыми штаммами коронавируса. Об этом он заявил на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.
«Рамблер» писал, что ранее в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса. Ученые, изучив ранее неизвестный штамм, отметили, что он распространяется гораздо быстрее (до 70%). При этом специалисты еще не пришли к единому мнению, насколько опасен новый тип коронавируса для человека.
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с распространением коронавируса в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

«С коллегами из соседних регионов прошу вас быть в контакте, потому что как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100% предугадать, предусмотреть не можем», — отметил Путин.

Он призвал глав регионов «очень грамотно, тонко управлять» коечным фондом, а также «принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом».

«Понятно, что эти койки должны быть ближе к местам жительства людей, но у вас в регионе, в Поволжье, все рядышком, поэтому просто с коллегами нужно быть в постоянном контакте. Обязательно это сделайте», — попросил Владимир Путин главу Удмуртии.

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Комментарии 1
Политика , Владимир Путин
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