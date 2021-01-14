Путин: невозможно предугадать развитие ситуации с COVID-19

«Как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами, мы пока на 100% предугадать, предусмотреть не можем. Поэтому нужно коечным фондом в рамках региона очень грамотно, тонко управлять», — сказал российский лидер на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.