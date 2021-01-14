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Яровая внесла в Госдуму проект о введении QR-кодов для памятников ВОВ 

Парламентская газета и ещё 1 20 минут назад
Яровая внесла в Госдуму проект о QR-кодов для памятников ВОВ
Фото: ER.RU
Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая внесла на рассмотрение палаты проект закона о защите исторической памяти, который предполагает сопровождение памятников Великой Отечественной войны QR-кодами с доступом к информации о событиях и героях, которым они посвящены. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

«Предлагаем сделать обязательным внесение в паспорт воинского захоронения исторической справки, содержащей сведения о событиях и лицах, в честь которых был установлен объект, увековечивающий память погибших при защите Отечества, а также выписки из имеющихся документов и иной информации, в том числе фото-, видеоматериалов о произошедших событиях и героях», — приводит пресс-служба слова Яровой.

Форма паспорта, порядок его оформления и выдачи, согласно документу, будет утверждать Министерство обороны.
Законопроект уточняет нормы о порядке составления, содержания паспортов воинских захоронений. Также документ наделяет региональные власти полномочиями по сохранению памятников ВОВ.

«Сегодня региональные власти уже обязаны реализовывать программы в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия, и на это уже предусмотрены бюджетные средства. Однако в действующем законодательстве не раскрывается понятие «популяризация памятников истории и культуры», как и не раскрывается перечень мероприятий, способствующих этому», — напомнила парламентарий.

Автор законопроекта обратила внимание, что данное положение требует конкретизации, чтобы обеспечить единый подход к сохранению памятников и эффективно расходовать бюджетные средства, выделенные на эти цели.
Интернет-технологии сегодня являются самым популярным средством получения информации и позволяют на простом носителе давать доступ к развёрнутым данным о событиях и людях, отметила Яровая.

«Поэтому законопроектом предлагается нанесение на памятники Великой Отечественной войны QR-кода с исторической справкой, документами, фото и видео о событиях и лицах, в честь которых был установлен объект», — пояснила заместитель председателя Госдумы.

Вопросы особой охраны памятников ВОВ и воинских захоронений являются важнейшим направлением политики государства, подчеркнула депутат.

«Принятые гражданами России поправки в Конституцию закрепили важнейшее положения о том, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — сказала Ирина Яровая.

Проектом предусмотрено, что порядок установки информационных обозначений будет определять кабмин.
По словам Ирины Яровой, предложенный подход будет способствовать сохранению исторической памяти о героях Отечества, недопущению умаления значения подвига нашего народа при защите страны, что предусмотрено в Конституции.
Кроме того, отметила она, данная информация будет полезна для развития образовательной, культурно-просветительской и туристической сфер.

«Это позволит создать удобный дополнительный мобильный формат распространения достоверной информации о значимых для нашей страны исторических событиях, в том числе среди иностранных туристов и за рубежом», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, документ закрепляет обязанность властей в регионах содействовать поисковикам в формировании поимённых списков погибших в ВОВ и нанесении их имён на мемориалы, а также обеспечить создание условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия.

«Новые возможности, предлагаемые законопроектом, — это открытость и доступность информации о подвигах нашего народа, это связь и преемственность поколений, это живая правда, которая должна быть сохранена на все времена», — считает Ирина Яровая.

Проект закона поддержали Министерство обороны, Министерство культуры, Минюст и фракция «Единая Россия».
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что нужно сохранить историческую правду о событиях Великой Отечественной войны, «беречь уникальное патриотическое наследие, которое является для российского общества фундаментальной основой дальнейшего развития страны».
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Политика , Валентина Матвиенко , Ирина Яровая , Министерство обороны , Минкультуры , Единая Россия , Госдума , Минюст РФ , Совет Федерации , Парламентская газета
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