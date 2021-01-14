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Москва

Мишустин: формат удалёнки не исчезнет после пандемии 

News.ru и ещё 4 57 минут назад
Работа в удалённом режиме продолжится и после того, как отступит COVID-19. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.
По мнению премьера, такой формат удалённой занятости будет развиваться не только в инновационных отраслях, но и в сфере реального производства. Мишустин привёл данные исследования, согласно которым доля дистанционной занятости весной — в начале лета 2020 года достигала 10–15%.
Глава кабмина напомнил, что специфика удалённой работы была также учтена в поправках в Трудовой кодекс.

Но если в период коронавируса удалённая работа была отчасти вынужденной мерой, то в дальнейшем уже будет определяться самой экономикой. Главное, чтобы это основывалось на конкретных критериях эффективности и производительности труда, — отметил Мишустин.

Он также подчеркнул, что благодаря цифровым технологиям дистанционная занятость будет в наибольшей степени развиваться в новых отраслях, при этом «процесс роста удалёнки» также наблюдается и в некоторых традиционных сегментах реального производства.
Гайдаровский форум «Россия и мир после пандемии» проходит 14 и 15 января на площадке РАНХиГС. Ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики проводится с 2010 года.
Как писал NEWS.ru, с 1 января в России вступил в силу закон, который вводит в Трудовой кодекс понятие дистанционной (удалённой) работы. Нормативный акт был принят Госдумой в ноябре и подписан президентом Владимиром Путиным 8 декабря 2020 года. Документ определяет дистанционную работу как выполнение трудовых обязанностей вне помещений работодателя с использованием Интернета для взаимодействия с ним. Она может быть постоянной и временной. Продолжительность временной удалённой работы не должна превышать шести месяцев.
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Комментарии 11
Политика , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Госдума , Правительство РФ , РАНХиГС
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