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Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19
Фото: РИА Новости
Масштабная вакцинация позволит переломить ситуацию с распространением коронавируса в России и снять ограничения, которые сдерживали развитие экономики. Об этом заявил сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», ранее на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса самой лучшей в мире.
Глава государства поручил уже со следующей недели начать массовую вакцинацию россиян. При этом он подчеркнул, что к 18 января должна быть подготовлена вся соответствующая инфраструктура.

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», — заявил сегодня глава кабинета министров в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

Мишустин подчеркнул, что вакцинация должна создать полноценную защиту от COVID-19.

«И по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», — отметил он.

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Комментарии
Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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