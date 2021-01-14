Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19 

Масштабная вакцинация позволит переломить ситуацию с распространением коронавируса в России и снять ограничения, которые сдерживали развитие экономики. Об этом заявил сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин пишет ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», ранее на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса самой лучшей в мире.

Глава государства поручил уже со следующей недели начать массовую вакцинацию россиян. При этом он подчеркнул, что к 18 января должна быть подготовлена вся соответствующая инфраструктура.

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», — заявил сегодня глава кабинета министров в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

Мишустин подчеркнул, что вакцинация должна создать полноценную защиту от COVID-19.