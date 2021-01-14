Пока вы в маске: Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19 

В России не может применяться вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 американской компании Pfizer. Об этом, как сообщает РБК, заявили в Росздравнадзоре.

Масштабная вакцинация позволит переломить ситуацию с распространением коронавируса в России и снять ограничения, которые сдерживали развитие экономики. Об этом заявил сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Власти Москвы заключили соглашение об организации вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 с 34 столичными частными клиниками, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Ночные клубы, бары и рестораны в Москве не смогут работать после 23.00 вплоть до 21 января, говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы Сергея Собянина

Газета.ru