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Мишустин поручил подготовить решение о выделении регионам денег на лекарства от COVID-19 

ТАСС 37 минут назад
Мишустин поручил выделить регионам деньги на лекарства от COVID-19
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить решение о выделении регионам денег на лекарства от коронавируса. Как сообщает пресс-служба правительства, такое поручение дано по итогам состоявшегося 12 января заседания президиума координационного совета по борьбе с этой инфекцией.

"Представить в правительство Российской Федерации проект распоряжения о выделении из резервного фонда правительства в 2021 году Минздраву бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения в 2021 году мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", — говорится в перечне поручений.

Исполнителями назначены Минфин и Минздрав. Срок исполнения — 15 января 2021 года.
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Политика , Михаил Мишустин , Минздрав РФ , Правительство РФ , Минфин
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