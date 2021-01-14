Мишустин поручил выделить регионам деньги на лекарства от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить решение о выделении регионам денег на лекарства от коронавируса. Как сообщает пресс-служба правительства, такое поручение дано по итогам состоявшегося 12 января заседания президиума координационного совета по борьбе с этой инфекцией.
"Представить в правительство Российской Федерации проект распоряжения о выделении из резервного фонда правительства в 2021 году Минздраву бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения в 2021 году мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", — говорится в перечне поручений.
Исполнителями назначены Минфин и Минздрав. Срок исполнения — 15 января 2021 года.