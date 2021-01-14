В МИД разъяснили позицию России по Карабаху 

Российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов прокомментировал статью армянского премьера Никола Пашиняна о ситуации в Карабахе. Об этом сообщается на сайте МИД.

По данным ведомства, в статье Пашиняна указано, что предложение России по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе не затрагивали статус региона и сводились лишь к теме возвращения Азербайджану семи районов.

В МИД отметили, что в основе плана поэтапного урегулирования, последняя редакцию которого сопредседатели Минской группы ОБСЕ передали азербайджанской и армянской сторонам в июне 2019 года, лежат базовые принципы урегулирования в нагорнокарабахском регионе, среди которых "возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором —двух, причем — в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха".

"Поэтому утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов "за просто так", забыть про статус и успокоиться — не соответствует действительности", — сказал Попов.