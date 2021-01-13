Лавров проведет переговоры с главой МИД Саудовской Аравии

Стороны рассмотрят перспективы активизации двустороннего взаимодействия в сфере атомной энергетики и космической отрасли. Кроме того, будет затронут вопрос плотной координации действий России и Саудовской Аравии по ситуации на мировом рынке нефти.

Также Лавров и Фейсал Бен Фархан обсудят положение в Сирии, Ливии, Ираке, Ливане, зоне Персидского залива и тему арабо-израильского урегулирования, сообщили на сайте МИД РФ.