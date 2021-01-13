Ещё
Далее:
Читайте также:
Подарочные сертификаты в Okko
Подарочные сертификаты в Okko Подарить онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В МИД РФ опровергли слова Пашиняна о нежелании России определить статус Нагорного Карабаха 

Аргументы Недели и ещё 11 1 час назад
Россия открестилась от планов отдать Баку семь районов Карабаха
Фото: РИА Новости
Посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов опроверг утверждения о том, что РФ в рамках урегулирования предлагала вернуть Азербайджану семь районов "просто так" и забыть про статус Карабаха.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал статью под названием "Истоки 44-дневной войны", в которой заявил, что российские предложения по нагорно-карабахскому урегулированию никак не затрагивали статус Нагорного Карабаха и были направлены лишь на возвращение семи районов азербайджанской стороне.
Российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов заявил, что вышеуказанные утверждения не соответствуют действительности.
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
Аргументы Недели: последние новости
Мишустин утвердил предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда Мишустин утвердил предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда Пушков назвал три главных вызова для России в наступившем году Пушков назвал три главных вызова для России в наступившем году Путин рассказал о своем прошлогоднем визите в Дамаск Путин рассказал о своем прошлогоднем визите в Дамаск
Политика , Никол Пашинян , Игорь Попов , МИД , Азербайджан , Армения , Баку , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
00:57
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
Политика
В Липецке вандалы изуродовали фотовыставку и попали на видео
01:14
В Липецке вандалы изуродовали фотовыставку и попали на видео
Происшествия
Водитель такси сбил мужчину на Невском проспекте и попал на видео
00:46
Водитель такси сбил мужчину на Невском проспекте и попал на видео
Происшествия
Житель Уфы украл у упавшего прохожего телефон и попал на видео
00:19
Житель Уфы украл у упавшего прохожего телефон и попал на видео
Происшествия
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
00:20
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
Происшествия
Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео
16:22
Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео
Происшествия
Последствия возгорания автомобиля произошло на МКАД попали на видео
00:41
Последствия возгорания автомобиля произошло на МКАД попали на видео
Происшествия
Падение яркого метеорита в США попало на видео
00:11
Падение яркого метеорита в США попало на видео
Происшествия
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
01:00
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
Войска
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
00:28
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение