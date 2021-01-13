Россия открестилась от планов отдать Баку семь районов Карабаха

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал статью под названием "Истоки 44-дневной войны", в которой заявил, что российские предложения по нагорно-карабахскому урегулированию никак не затрагивали статус Нагорного Карабаха и были направлены лишь на возвращение семи районов азербайджанской стороне.

Российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов заявил, что вышеуказанные утверждения не соответствуют действительности.