Президент Владимир Путин призвал со следующей недели нначать массовую вакцинацию россиян от коронавируса. По его словам, для этого нужно подготовить соответствующую инфраструктуру, передает РИА Новости

Президент назвал российскую вакцину от COVID-19 «лучшей в мире», однако считает, что нужно понять, как это будет действовать в условиях множества штаммов этого вируса. По словам президента, он с тревогой следит за ситуацией с ковидом в некоторых других странах, в частности, в Великобритании.