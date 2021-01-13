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Москва

Путин призвал начать массовую вакцинацию россиян 

BFM.RU 22 минуты назад
Президент Владимир Путин призвал со следующей недели нначать массовую вакцинацию россиян от коронавируса. По его словам, для этого нужно подготовить соответствующую инфраструктуру, передает РИА Новости.
Президент назвал российскую вакцину от COVID-19 «лучшей в мире», однако считает, что нужно понять, как это будет действовать в условиях множества штаммов этого вируса. По словам президента, он с тревогой следит за ситуацией с ковидом в некоторых других странах, в частности, в Великобритании.
Снижение темпов распространения коронавируса в России не должно успокаивать, подчеркнул президент на совещании. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация стартует 18 января.
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Политика , Видео , Татьяна Голикова , Владимир Путин , РИА Новости , Великобритания
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