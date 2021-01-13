Пельш призвал депутатов заплатить россиянам за некомфортную жизнь 

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», депутат Наталья Костенко внесла в Государственную думу проект закона о праве граждан через суд требовать денежную компенсацию от государства в случае незаконного административного задержания, задержания в качестве подозреваемого и другие действия уполномоченных органов, которые повлекли незаконное ограничение свободы.

«Господа, это народные витии», — прокомментировал Пельш.

Он призвал парламентариев не останавливаться на достигнутом, развивать законотворчество и предложить, к примеру, компенсировать гражданам не совсем комфортную жизнь за счет личных средств депутатов, потому что те несут за это частичную ответственность.