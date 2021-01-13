Ещё
Далее:
Читайте также:
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Пельш призвал депутатов заплатить россиянам за некомфортную жизнь 

Артём Кульша 36 минут назад
Пельш призвал депутатов заплатить россиянам за некомфортную жизнь
Фото: ТАСС
В России следует ввести компенсацию за некомфортную жизнь. Об этом телеведущий Валдис Пельш заявил «Национальной службе новостей».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», депутат Наталья Костенко внесла в Государственную думу проект закона о праве граждан через суд требовать денежную компенсацию от государства в случае незаконного административного задержания, задержания в качестве подозреваемого и другие действия уполномоченных органов, которые повлекли незаконное ограничение свободы.

«Господа, это народные витии», — прокомментировал Пельш.

Он призвал парламентариев не останавливаться на достигнутом, развивать законотворчество и предложить, к примеру, компенсировать гражданам не совсем комфортную жизнь за счет личных средств депутатов, потому что те несут за это частичную ответственность.
Валдис Пельш привился от коронавируса российской вакциной
На днях стало известно, что группа парламентариев от ЛДПР разработала законопроект о дополнительной индексации размера пенсии, в случае если инфляция за прошедший год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера и исходя из роста доходов Пенсионного фонда России.
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
Комментарии 3
Политика , Общество , Валдис Пельш , Наталья Костенко , Пенсионный фонд РФ , Госдума , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Эвакуированная машина едва не убила мужчину в Сочи и попала на видео
00:17
Эвакуированная машина едва не убила мужчину в Сочи и попала на видео
Происшествия
ФСБ задержала одного из главных авторитетов Петербурга
00:26
ФСБ задержала одного из главных авторитетов Петербурга
Происшествия Криминал
Мужчина застрелил жену на глазах у дочери и попал на видео
00:39
Мужчина застрелил жену на глазах у дочери и попал на видео
Происшествия Криминал
Ребенок и 3 женщины чуть не разбились в лифте в Красноярске
00:38
Ребенок и 3 женщины чуть не разбились в лифте в Красноярске
Происшествия
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом
00:20
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом
Происшествия
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ
00:07
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ
Армия Войска
Рассказавшая о щедром подарке от шейха стюардесса попала на видео
00:29
Рассказавшая о щедром подарке от шейха стюардесса попала на видео
Общество В мире
Российские дети массово отравились
00:57
Российские дети массово отравились
Происшествия
Видео подготовки на учебном комплексе «Скорпион»
01:58
Видео подготовки на учебном комплексе «Скорпион»
Армия
Тренировки на полигоне Дарьял попали на видео
01:11
Тренировки на полигоне Дарьял попали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение