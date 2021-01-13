Послание Путина Федеральному собранию может пройти в середине февраля

Послание президента Федеральному собранию России может пройти в середине февраля. Об этом со ссылкой на источник в парламенте пишет РИА Новости.

«Похоже, в середине февраля», — пояснил он.

Как сообщал «Рамблер», в ходе своего предыдущего послания Федеральному собранию, оглашение которого состоялось 15 января 2020 года, президент России предложил внести поправки в Конституцию. Глава государства также объявил о необходимости бороться с бедностью и анонсировал ряд мер по повышению рождаемости в стране, в том числе повышение выплат.

В 2020 году для оглашения послания был выбран Центральный выставочный зал «Манеж». Туда пригласили около 1300 человек, среди которых были парламентарии, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы, главы традиционных конфессий и руководители СМИ.