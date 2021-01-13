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Москва

Названа возможная дата послания Путина Федеральному собранию 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Послание Путина Федеральному собранию может пройти в середине февраля
Фото: РИА Новости
Послание президента Федеральному собранию России может пройти в середине февраля. Об этом со ссылкой на источник в парламенте пишет РИА Новости.

«Похоже, в середине февраля», — пояснил он.

Как сообщал «Рамблер», в ходе своего предыдущего послания Федеральному собранию, оглашение которого состоялось 15 января 2020 года, президент России предложил внести поправки в Конституцию. Глава государства также объявил о необходимости бороться с бедностью и анонсировал ряд мер по повышению рождаемости в стране, в том числе повышение выплат.
В 2020 году для оглашения послания был выбран Центральный выставочный зал «Манеж». Туда пригласили около 1300 человек, среди которых были парламентарии, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы, главы традиционных конфессий и руководители СМИ.
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Политика , РИА Новости
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