Бузова назвала Путина своим идеалом мужчины 

Бузова подчеркнула, что долго бы готовилась к встрече с национальным лидером, потому что для нее главное — оставить хорошее впечатление о себе. При этом она добавила, что первый вопрос президенту затронул бы уровень ее популярности.

«Я бы спросила: «Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?»» — призналась звезда, добавив, что в свое время была влюблена в Путина, как в образец сильного и харизматичного мужчины.

Она также отметила, что Путин является идеалом мужчины для нее.

В том же интервью Бузова прокомментировала слухи о том, что её участие в новогоднем «Голубом огоньке» лично запретила примадонна отечественной сцены Алла Пугачева . Как сообщал «Рамблер», изначально конфликт якобы инициировала сама Пугачева: она раскритиковала современных исполнителей, которые, по ее словам, не обладают достаточным профессионализмом и вокальными данными, чтобы выступать на высшем уровне.

Певица подчеркнула, что большинство из них не может попасть в ноты, поэтому вынуждены петь исключительно под фонограмму. Бузова приняла сказанное Пугачевой на свой счет. Ответ от ведущей «Дома-2» не заставил себя долго ждать. Она указала певице на то, что члены ее семьи также не гнушаются петь под фонограмму: например, Кристина Орбакайте Максим Галкин . Конфликт попытался сгладить Филипп Киркоров , который посоветовал Бузовой не накалять атмосферу, поскольку ей у Пугачевой есть, чему поучиться.

Однако СМИ отмечали, что это не спасло ведущую телепроекта от гнева примадонны. В результате, она якобы потребовала закрыть Бузовой путь на «Голубой огонек», съёмками которого занимался федеральный канал.

Комментируя скандал, Бузова отметила, что расстроена подобными слухами. По словам певицы, она мечтает познакомиться с Пугачевой, с которой ни разу не встречалась, поскольку считает ее символом эстрады своего поколения.