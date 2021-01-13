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Бузова назвала Путина своим идеалом мужчины 

Павел Тиунов 30 минут назад
Бузова назвала Путина своим идеалом мужчины
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ольга Бузова в интервью «Комсомольской правде» рассказала, о чем бы спросила президента России Владимира Путина, если бы ей представилась такая возможность. Звезда отметила, что хотела бы поговорить с главой государства о себе.
Бузова подчеркнула, что долго бы готовилась к встрече с национальным лидером, потому что для нее главное — оставить хорошее впечатление о себе. При этом она добавила, что первый вопрос президенту затронул бы уровень ее популярности.

«Я бы спросила: «Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?»» — призналась звезда, добавив, что в свое время была влюблена в Путина, как в образец сильного и харизматичного мужчины.

Она также отметила, что Путин является идеалом мужчины для нее.
В том же интервью Бузова прокомментировала слухи о том, что её участие в новогоднем «Голубом огоньке» лично запретила примадонна отечественной сцены Алла Пугачева. Как сообщал «Рамблер», изначально конфликт якобы инициировала сама Пугачева: она раскритиковала современных исполнителей, которые, по ее словам, не обладают достаточным профессионализмом и вокальными данными, чтобы выступать на высшем уровне.
Певица подчеркнула, что большинство из них не может попасть в ноты, поэтому вынуждены петь исключительно под фонограмму. Бузова приняла сказанное Пугачевой на свой счет. Ответ от ведущей «Дома-2» не заставил себя долго ждать. Она указала певице на то, что члены ее семьи также не гнушаются петь под фонограмму: например, Кристина Орбакайте и Максим Галкин. Конфликт попытался сгладить Филипп Киркоров, который посоветовал Бузовой не накалять атмосферу, поскольку ей у Пугачевой есть, чему поучиться.
Однако СМИ отмечали, что это не спасло ведущую телепроекта от гнева примадонны. В результате, она якобы потребовала закрыть Бузовой путь на «Голубой огонек», съёмками которого занимался федеральный канал.
Комментируя скандал, Бузова отметила, что расстроена подобными слухами. По словам певицы, она мечтает познакомиться с Пугачевой, с которой ни разу не встречалась, поскольку считает ее символом эстрады своего поколения.
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Комментарии 3
Политика , Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Кристина Орбакайте , Владимир Путин , Максим Галкин , Ольга Бузова , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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