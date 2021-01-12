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Москва

Козак о переговорах в нормандском формате в Берлине заявил, что «похвастаться нечем» 

ТАСС 40 минут назад
Советники лидеров «нормандской четверки» провели переговоры
Фото: ТАСС
Советники лидеров "нормандской четверки" провели в Берлине откровенный разговор, который был полезен, но окончательных решений ни по одному пункту переговоров достигнуть не удалось. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"К сожалению, похвастаться нечем", — сказал он. Тем не менее Козак отметил, что состоялся "обмен мнениями по всем принципиальным вопросам" в реализации минских соглашений и итогов парижского саммита в 2019 году. "Найти окончательные решения не удалось. Договорились, что будут подготовлены новые принципные подходы к формированию дорожной карты в Трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта", — сообщил Козак.

Он добавил, что советники "нормандской четверки" договорились встретиться еще раз в течение двух недель, чтобы обсудить вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Мы в течение двух недель еще раз соберемся и обсудим все эти вопросы", — сказал он.

Козак при этом не исключил, что переговоры состоятся в видеоформате.
Коснувшись сегодняшней встречи, он отметил, что она планировалась в начале ноября, но российская сторона настаивала на том, чтобы она прошла "не ради того, чтобы поговорить", только после согласования повестки и принципов.
Козак также отметил, что не считает, что Киев попытается силовым путем решить конфликт в Донбассе.
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