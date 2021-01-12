Ещё
Далее:
Читайте также:
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Жириновский предложил запретить отключать свет и газ должникам 

Lenta.ru 1 час назад
Жириновский предложил запретить отключать газ должникам
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить отключать свет и газ за долги и взыскивать их через продажу имущества должников. Об этом он написал в своем Telegram-канале после того, как в Екатеринбурге в жилом доме произошел пожар.

«Люди не будут сидеть в темноте. Конечно, они будут использовать другие способы освещения — жечь свечи, лучину, керосиновые лампы. И все это пожароопасно. То же самое и с газом Люди будут искать, чем газ заменить», — подчеркнул политик.

Жириновский предложил взыскивать имущество должников, распродавать его и за счет этих денежных средств компенсировать долги. По словам депутата, нельзя оставлять людей без света, газа или коммуникаций в зимний период, поскольку долги не стоят их жизни и здоровья.
Пожар на втором этаже жилого дома в микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга произошел в ночь на 12 января. Предположительно, в квартире, где произошло возгорание, умер один человек, еще двое погибли на лестничной клетке, остальные пятеро — жители верхних этажей, отравились продуктами горения. Среди погибших также россиянка, которая просила помощи в Twitter, и ее семилетняя дочь. Девочка умерла по дороге в больницу.
Прокуратура Свердловской области назвала неосторожное обращение с огнем возможной причиной пожара в Екатеринбурге. В ведомстве рассказали, что очаг возгорания находился в квартире на втором этаже возле дивана. В помещении нашли много окурков от табачных изделий, жильцы использовали горелки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
Последние новости
Украина предложила России уйти из Донбасса по «золотому мосту» Украина предложила России уйти из Донбасса по «золотому мосту» Маск на русском оценил Королева Маск на русском оценил Королева На Крымском мосту задержали более 100 крымских татар На Крымском мосту задержали более 100 крымских татар
Комментарии 2
Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР , Екатеринбург , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
01:47
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
Общество
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
00:30
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
Происшествия
Момент крушения самолета в США попал на видео
00:18
Момент крушения самолета в США попал на видео
Происшествия
Задержание газовых мошенников попало на видео
00:27
Задержание газовых мошенников попало на видео
Происшествия
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
00:46
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
Происшествия
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
02:49
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
США
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
00:51
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
В мире
Землетрясение в Иркутске попало на видео
00:15
Землетрясение в Иркутске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
Происшествия
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
00:04
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение