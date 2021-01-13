Новые критерии оценки губернаторов предлагают ввести в РФ

Президент РАН Александр Сергеев предложил ввести новые критерии оценки губернаторов. Это показатели, связанные с наукой, образованием и модернизацией.

На данный момент в число ключевых показателей эффективности глав регионов входит процент освоения бюджета, присутствие губернатора в СМИ. Но при этом нет ни науки, ни образования, ни технологий.

А ведь влияние губернатора на эти сферы в регионе может быть очень серьёзным. Почему бы не внести эти показатели в список KPI? — цитирует Сергеева «РГ».

Два года назад администрация президента ввела для себя и регионов единые ключевые показатели по рейтингу президента, уровню поддержки губернатора, результатам провластных кандидатов на федеральных и региональных выборах.

Затем был добавлен ещё один показатель: соотношение между рейтингом губернатора и президента. Это было сделано для того, чтобы избежать ситуаций, когда губернаторы приписывают себе заслуги президента или, наоборот, перекладывают на него всю ответственность.