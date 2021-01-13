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Новые критерии оценки губернаторов предлагают ввести в России 

News.ru и ещё 1 26 минут назад
Новые критерии оценки губернаторов предлагают ввести в РФ
Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press
Президент РАН Александр Сергеев предложил ввести новые критерии оценки губернаторов. Это показатели, связанные с наукой, образованием и модернизацией.
На данный момент в число ключевых показателей эффективности глав регионов входит процент освоения бюджета, присутствие губернатора в СМИ. Но при этом нет ни науки, ни образования, ни технологий.

А ведь влияние губернатора на эти сферы в регионе может быть очень серьёзным. Почему бы не внести эти показатели в список KPI? — цитирует Сергеева «РГ».

Два года назад администрация президента ввела для себя и регионов единые ключевые показатели по рейтингу президента, уровню поддержки губернатора, результатам провластных кандидатов на федеральных и региональных выборах.
Затем был добавлен ещё один показатель: соотношение между рейтингом губернатора и президента. Это было сделано для того, чтобы избежать ситуаций, когда губернаторы приписывают себе заслуги президента или, наоборот, перекладывают на него всю ответственность.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство России обязало государственные компании публиковать в открытом доступе данные по показателям эффективности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Комментарии 6
Политика , Михаил Мишустин , Александр Сергеев , Администрация Президента РФ , РАН , Правительство РФ
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