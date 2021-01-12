Поклонская решила вернуться в прокуратуру Крыма

«На сегодняшний день, если меня включают в предвыборные списки, а это зависит от фракции, в которой я нахожусь — это «Единая Россия», конечно, я иду дальше. Если нет, то мой рапорт лежит у меня на рабочем столе — о восстановлении меня в предыдущей должности», — пояснила Поклонская.