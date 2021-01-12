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Поклонская намерена вернуться в прокуратуру Крыма 

Алиса Селезнёва 27 минут назад
Поклонская решила вернуться в прокуратуру Крыма
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что подготовила рапорт о восстановлении в прежней должности, если ее не пригласят участвовать в предстоящих выборах в парламент. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день, если меня включают в предвыборные списки, а это зависит от фракции, в которой я нахожусь — это «Единая Россия», конечно, я иду дальше. Если нет, то мой рапорт лежит у меня на рабочем столе — о восстановлении меня в предыдущей должности», — пояснила Поклонская.

При этом она подчеркнула, что пока не может оценить свои шансы на депутатский мандат в новом созыве Госдумы.
«Рамблер» писал, что ранее стилист Сергей Зверев заявил о намерении баллотироваться в Государственную Думу РФ. Судьбоносное решение звездный парикмахер принял после поездки по Бурятии.
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Политика , Сергей Зверев , Наталья Поклонская , Единая Россия , Госдума
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