Ещё
Далее:
Читайте также:
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Жириновский хочет заменить Трампа в «Один дома-2» 

Артём Кульша 1 час назад
Жириновский хочет заменить Трампа в «Один дома-2»
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить Дональда Трампа в фильме «Один дома-2». Заявление политик сделал в Twitter.
Жириновский отметил, что американцев пугает присутствие Трампа во второй части фильма с Макколеем Калкиным в главной роли. Лидер ЛДПР предложил исправить ситуацию.

«Его роль могу исполнить я. Тем более примерно во время съёмок второй части мы с делегацией ЛДПР посещали Нью-Йорк», — написал Жириновский (орография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Как именно можно это сделать, политик не уточнил, но продемонстрировал, как будет выглядеть эпизод с ним в фильме. На скриншоте к телу Трампа прифотошопили голову Жириновского. В итоге получилось, что Макколей Калкин в фойе отеля обращается к лидеру ЛДПР.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что сцену с Дональдом Трампом могут вырезать из «Один дома-2». С соответствующим требованием выступили поклонники картины. Призывы фанатов фильма связаны с беспорядками у здания Конгресса в Вашингтоне, которые устроили сторонники американского лидера.
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
Комментарии
Политика , Владимир Жириновский , Дональд Трамп , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
00:46
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
Происшествия
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
01:47
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
Общество
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
02:49
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
США
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
Происшествия
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
00:51
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
В мире
Землетрясение в Иркутске попало на видео
00:15
Землетрясение в Иркутске попало на видео
Происшествия
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
01:10
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
Происшествия
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
00:45
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
В мире Общество
Женщина во время пожара молила о помощи в Twitter
02:34
Женщина во время пожара молила о помощи в Twitter
Происшествия Пожары
В Новосибирской области задержан «вор в законе»
01:00
В Новосибирской области задержан «вор в законе»
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение