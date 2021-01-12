Жириновский хочет заменить Трампа в «Один дома-2» 

Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части «Один дома 2», то его роль могу исполнить я. Тем более примерно во время съемок второй части мы с делегацией ЛДПР посещали Нью-Йорк. pic.twitter.com/fEG3aKQ59Y— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) January 12, 2021 Жириновский отметил, что американцев пугает присутствие Трампа во второй части фильма с Макколеем Калкиным в главной роли. Лидер ЛДПР предложил исправить ситуацию.

«Его роль могу исполнить я. Тем более примерно во время съёмок второй части мы с делегацией ЛДПР посещали Нью-Йорк», — написал Жириновский (орография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Как именно можно это сделать, политик не уточнил, но продемонстрировал, как будет выглядеть эпизод с ним в фильме. На скриншоте к телу Трампа прифотошопили голову Жириновского. В итоге получилось, что Макколей Калкин в фойе отеля обращается к лидеру ЛДПР.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что сцену с Дональдом Трампом могут вырезать из «Один дома-2». С соответствующим требованием выступили поклонники картины. Призывы фанатов фильма связаны с беспорядками у здания Конгресса в Вашингтоне, которые устроили сторонники американского лидера.