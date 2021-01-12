Жириновский хочет заменить Трампа в «Один дома-2» 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить Дональда Трампа в фильме «Один дома-2». Заявление политик сделал в Twitter.
Жириновский отметил, что американцев пугает присутствие Трампа во второй части фильма с Макколеем Калкиным в главной роли. Лидер ЛДПР предложил исправить ситуацию.
Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части «Один дома 2», то его роль могу исполнить я. Тем более примерно во время съемок второй части мы с делегацией ЛДПР посещали Нью-Йорк. pic.twitter.com/fEG3aKQ59Y— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) January 12, 2021
«Его роль могу исполнить я. Тем более примерно во время съёмок второй части мы с делегацией ЛДПР посещали Нью-Йорк», — написал Жириновский (орография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Как именно можно это сделать, политик не уточнил, но продемонстрировал, как будет выглядеть эпизод с ним в фильме. На скриншоте к телу Трампа прифотошопили голову Жириновского. В итоге получилось, что Макколей Калкин в фойе отеля обращается к лидеру ЛДПР.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что сцену с Дональдом Трампом могут вырезать из «Один дома-2». С соответствующим требованием выступили поклонники картины. Призывы фанатов фильма связаны с беспорядками у здания Конгресса в Вашингтоне, которые устроили сторонники американского лидера.