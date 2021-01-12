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Москва

Путин заявил о важности готовности школ к работе онлайн 

News.ru 11 минут назад
Путин заявил о необходимости подготовить школы к работе онлайн
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин отметил важность готовность школ к работе онлайн. Об этом он заявил на встрече с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, начав беседу с самого актуального, на его взгляд, вопроса.

Хочу начать с вещей, которые сейчас актуальны и волнуют очень многих. Это вопрос готовности школьной системы к работе онлайн, хотя бы частично, — обратил внимание президент.

Глава государства напомнил, что в 2021 году должна быть полностью завершена работа по оборудованию всех школьных учреждений страны скоростным интернетом. Кравцов, в свою очередь, заметил, что уже создана цифровая образовательная среда, которая дополняет традиционное обучение. Она, уверен министр, отвечает современным вызовам и помогает системе классического образования.
Вместе с тем, подчёркивает Кравцов, удалёнка всё равно не заменит традиционного образования. Он подчеркнул, что переход на дистанционное обучение был вынужденной мерой ради сохранения здоровья учеников и учителей.

Никогда дистанционное обучение не заменит традиционное. С 1 сентября школы вернулись к традиционному обучению. Сегодня точечно, если появляется необходимость, школы вводят дистанционный формат, — резюмировал Кравцов.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минпросвещения заявил, что компьютеры без вреда для здоровья учеников на уроке в школе можно использовать лишь в течение 20–35 минут. Министр также напомнил о внедрении в России цифровой образовательной среды, которая предполагает создание видеосистемы конференц-связи, социальной сети и электронных учебных материалов. Платформу, объединяющую эти элементы, назвали «Сферум», её уже успешно протестировали в Московской области.
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Политика , Владимир Путин , Сергей Кравцов
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