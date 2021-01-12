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Москва

Смена власти: Россию позвали на инаугурацию Байдена 

Газета.Ru 15 минут назад
Российского поcла позвали на инаугурацию Байдена
Фото: Газета.Ru
Церемонию инаугурации нового президента США Джозефа Байдена посетит российский посол Анатолий Антонов. При этом ранее в Кремле отмечали, что представительство других стран на американской инаугурации президента изначально не предусмотрено. В этом году на нее повлиял и COVID-19.
Вашингтон направил властям РФ приглашение на инаугурацию избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в столице Соединенных Штатов.

«Мы получили приглашение. Планируется, что посол примет участие», — заявили российские дипломаты. Россию в Вашингтоне представляет Анатолий Антонов, бывший замминистра обороны.

В конце прошлого ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что посол Антонов может принять участие в инаугурации нового президента США. Однако, добавил он, представительство иностранных государств на этой церемонии изначально не было предусмотрено.
На инаугурации американского президента Дональда Трампа в 2016 году присутствовал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк.
Церемония приведения Джо Байдена к присяге должна состояться 20 января 2021 года на ступенях Капитолия. Из-за пандемии коронавируса инаугурация пройдет в урезанном формате — без парада и при соблюдении норм социального дистанцирования. Количество пригласительных билетов было резко сокращено, равно как и число журналистов, аккредитуемых на церемонию.
Мэр Вашингтона Муриэл Баузер призвала американцев отказаться от посещения столицы в день проведения инаугурации. К ее заявлению присоединились губернаторы соседних штатов — Мэриленда и Виргинии.
Баузер подчеркнула, что ее заявление сделано для обеспечения безопасности в столичном регионе 20 января на фоне COVID-19 и беспорядков, прошедших в городе на прошлой неделе. Она добавила, что желающие могут присоединиться к онлайн-трансляции церемонии.
Действующий президент США Дональд Трамп между тем ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне. Он также направил городу федеральную помощь для обеспечения порядка на фоне подготовки к инаугурации Байдена. Для членов Конгресса США, которые прибудут на церемонию инаугурации нового президента страны Джо Байдена, будут усилены меры безопасности, сообщил также портал Axios, ссылаясь на внутренний документ.
Согласно сообщению, полиция Капитолия будет сотрудничать со службами безопасности окрестных международных аэропортов.
Сам Трамп, в отличие от вице-президента Майка Пенса, не намерен идти на инаугурацию соперника. «Для всех, кто спрашивал: я не поеду на инаугурацию 20 января», — написал Трамп в Twitter до блокировки аккаунта. Политик отметил, что не допустит неуважения к американцам, проголосовавшим за него на выборах.
При этом Джо Байден отметил, что согласен с решением Трампа не приходить на инаугурацию.

«Хорошо, что он не появится. Он — позор страны», — сказал избранный американский президент во время пресс-конференции. Ранее Байден пригласил на свою инаугурацию Пенса.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков. Трамп отказывался признавать свое поражение на выборах и заявил, что выборы были «украдены». Вскоре после этого его сторонники ворвались в Капитолий и сорвали процедуру утверждения Байдена как избранного президента.
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Комментарии 2
Политика , В мире , Статьи , Сергей Кисляк , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Майк Пенс , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , Конгресс США , США
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