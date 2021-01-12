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Москва

МИД приостановил оформление электронных виз 

Артём Кульша 1 час назад
МИД приостановил оформление электронных виз
Фото: ТАСС
Министерство иностранных дел России приостановило оформление единых электронных виз. Об этом сообщает «Интерфакс».
В июле, как сообщал «Рамблер», был принят закон о начале онлайн-оформления с 1 января 2021 года электронных виз для граждан 52 стран.
Согласно ему, виза оформляется на специализированном сайте или в мобильном приложении МИД, действует 60 суток, позволяет въезжать в Россию с деловым, гостевым и туристическим визитом или для участия в мероприятиях, находиться в стране 16 суток. Для ее оформления не требуется подтверждение брони гостиницы.
Сегодня пресс-служба МИД сообщила о приостановке оформления электронных виз до особого распоряжения правительства. Целью принятия данного решения в ведомстве назвали обеспечение безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России.
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев выразил надежду на то, что МИД использует вынужденную паузу в оформлении электронных виз для доработки правил и технологий, чтобы нововведение реально упростило въездной режим в Россию, анкета для туристов была максимально короткой и простой, а правила оформления — емкими и понятными.
По его оценке, введение электронных виз увеличит въездной поток в Россию на 20%, а доход страны от въездного туризма — на два миллиарда долларов.
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Комментарии 1
Политика , Андрей Игнатьев , МИД , Российский союз туриндустрии
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