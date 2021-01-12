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Москва

СМИ назвали стоимость подаренной Лаврову украинской иконы 

Украина.ру 55 минут назад
Ценность иконы, которую председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик в декабре подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, составляет около 12,5 млн евро. Об этом 12 января сообщила «Европейская правда» со ссылкой на боснийский телеканал BN TV.
По данным СМИ, икона хранилась в банковском сейфе Banke Srpske в Боснии и Герцеговине до момента его банкротства. Неизвестно, как и когда она в нем оказалась.
Впоследствии реликвия хранилась в банке UKIO, принадлежащем литовским владельцам.
Как рассказал журналистам источник, вручая икону Сергею Лаврову, Милорад Додик стремился «вернуть в Россию то, что им принадлежало, и таким образом еще больше укрепить свои связи с этой страной». Источник также заявил, что при вручении подарков Лаврову в Сараево был нарушен протокол.
Ранее посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в Сараево с требованием «безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране».
Глава МИД России вернул икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве для выяснения ее происхождения с помощью Интерпола.
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Политика , Видео , Сергей Лавров , Милорад Додик , МИД , Интерпол , Босния и Герцеговина , Луганск , Москва , Сараево
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