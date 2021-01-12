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В МИД рассказали о поставках вакцины «Спутник V» в Аргентину 

РИА Новости 1 час назад
В МИД рассказали о поставках вакцины «Спутник V» в Аргентину
Фото: РИА Новости
Поставки российской вакцины "Спутник V" в Аргентину, начатые в конце декабря, будут продолжены в январе-марте, всего планируется привить 15 миллионов человек, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Вакцинация российским препаратом началась в Аргентине в конце декабря, в страну были доставлены 300 тысяч доз. Еще 5 миллионов доз должны прибыть в январе и более 14 миллионов в феврале.

"Аргентина, в свою очередь, стала первым государством в Латинской Америке, подписавшим коммерческий контракт на поставку вакцины "Спутник V". 24 декабря 2020 года в страну прибыли 300 тысяч доз первого компонента вакцины, в январе-марте 2021 года запланированы дополнительные поставки препарата для вакцинации в общей сложности 15 миллионов аргентинцев", — сообщил дипломат.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Александр Щетинин , МИД , РИА Новости , Аргентина
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