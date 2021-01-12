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Миронов предложил ввести компенсацию затрат на лекарства 

Российская Газета 2 часа назад
Миронов предложил ввести компенсацию затрат на лекарства
Фото: РИА Новости
Затраты на лекарства должны компенсироваться, если они составляют более 10% дохода гражданина. Такой законопроект предложил принять лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

— Необходимо принять закон об обеспечении лекарственными средствами. Именно об обеспечении, а не просто об обороте лекарств, — заявил парламентарий в ходе встречи с руководителями общественных организаций, защищающих права пациентов.

В законодательстве, продолжил Миронов, должна появиться норма о том, что "если гражданин тратит на лекарства более 10 процентов своих доходов, то сверх этой суммы государство должно компенсировать затраты на необходимые лекарства".
Как сообщили в пресс-службе фракции, собеседники Сергея Миронова поддержали инициативы. При этом сопредседатель общественной организации "Общество пациентов с первичным иммунодефицитом" Антон Емелин отметил, что такая норма не должна стать поводом для чиновников уклоняться от обязанности полностью обеспечивать препаратами тех, кому лекарства необходимы пожизненно.
Он также предложил установить ценовые пороги для импортных препаратов.
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Комментарии 1
Политика , Сергей Миронов , Антон Емелин , Справедливая Россия
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