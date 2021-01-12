Депутат допустил возможность блокировки Telegram в США

«Я думаю, что попытки такие вполне возможны. Мы помним ситуацию с Касперской, когда компанию фактически выдавили с американского рынка в связи с позицией, что это является конкурентом американским компаниям, причём быстрорастущим. Были наложены санкции, и компанию довольно быстро удалили. То же самое, вполне возможно, касается и Telegram. Тут вопрос только в наличии технологий. Если в США есть соответствующие технологии, чтобы это сделать (мы понимаем, что Telegram построен по чуть более сложной модели)».