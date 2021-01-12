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Москва

В Госдуме допустили возможность блокировки Telegram в США 

Говорит Москва 37 минут назад
Депутат допустил возможность блокировки Telegram в США
Фото: РИА Новости
После блокировки аккаунтов Дональда Трампа в Twitter и удаления приложения Parler из магазинов Apple и Google этот мессенджер стал вторым по популярности в Соединённых Штатах.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил радиостанции «Говорит Москва», что приложение могут запретить из-за высокого спроса на него.

«Я думаю, что попытки такие вполне возможны. Мы помним ситуацию с Касперской, когда компанию фактически выдавили с американского рынка в связи с позицией, что это является конкурентом американским компаниям, причём быстрорастущим. Были наложены санкции, и компанию довольно быстро удалили. То же самое, вполне возможно, касается и Telegram. Тут вопрос только в наличии технологий. Если в США есть соответствующие технологии, чтобы это сделать (мы понимаем, что Telegram построен по чуть более сложной модели)».

Свинцов напомнил о безуспешных попытках Роскомнадзора заблокировать Telegram в России.

«Попытки блокировки в России и других странах показали, что не всегда это возможно сделать эффективно. Определённые проблемы в работе мессенджера сделать можно, но они будут проблемами и у других компаний, организаций, ресурсов. Если в США получится так детализировано и чётко бороться, то это возможно. В противном случае Telegram победит инфраструктуру Соединённых Штатов и покажет всему миру, что русские программисты, русские мозги — самые лучшие на планете».

Депутат также отметил, что технически ограничить работу приложения будет непросто.

«Павел Дуров постоянно совершенствует свои технологии. Специалисты говорили, что заблокировать мессенджер очень-очень сложно. Но вот где грань между «очень сложно» и «невозможно»? Думаю, в ближайшее время мы это увидим, попытки наверняка будут».

С 6 по 10 января в США Telegram был скачан более 545 тысяч раз, что втрое чаще, чем за предыдущую неделю.
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Комментарии
Политика , Андрей Свинцов , Павел Дуров , Дональд Трамп , Роскомнадзор , Госдума , Apple , Google , Радиостанция "Говорит Москва" , США
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