Депутат допустил возможность блокировки Telegram в США

«Я думаю, что попытки такие вполне возможны. Мы помним ситуацию с Касперской, когда компанию фактически выдавили с американского рынка в связи с позицией, что это является конкурентом американским компаниям, причём быстрорастущим. Были наложены санкции, и компанию довольно быстро удалили. То же самое, вполне возможно, касается и Telegram. Тут вопрос только в наличии технологий. Если в США есть соответствующие технологии, чтобы это сделать (мы понимаем, что Telegram построен по чуть более сложной модели)».
«Попытки блокировки в России и других странах показали, что не всегда это возможно сделать эффективно. Определённые проблемы в работе мессенджера сделать можно, но они будут проблемами и у других компаний, организаций, ресурсов. Если в США получится так детализировано и чётко бороться, то это возможно. В противном случае Telegram победит инфраструктуру Соединённых Штатов и покажет всему миру, что русские программисты, русские мозги — самые лучшие на планете».
«Павел Дуров постоянно совершенствует свои технологии. Специалисты говорили, что заблокировать мессенджер очень-очень сложно. Но вот где грань между «очень сложно» и «невозможно»? Думаю, в ближайшее время мы это увидим, попытки наверняка будут».