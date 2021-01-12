В России ответили на предложение Украины по Крыму 

Крым является частью России и в рамках украинской «Крымской платформы» стоит обсудить водную блокаду полуострова, а не «возвращение» в состав Украины. Об этом РИА Новости заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Рамблер» писал, что ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание международной площадки, которая получила название «Крымская платформа». При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал Крым «открытой раной» России, на которую Украина «хорошо насыпала соль». Он подчеркнул, что Киев готов обсудить судьбу полуострова с Россией в рамках «Крымской платформы».
В свою очередь глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил украинским властям лучше обсудить вопрос водной блокады Крыма.
«Россия ни с кем не будет обсуждать принадлежность своих территорий, коей в том числе является Крым. Украинской стороне, чтобы попусту не тратить время, стоит посвятить свой саммит вопросу водной блокады Крыма с целью привлечения виновных к ответственности за подобный варварский поступок», — подчеркнул он.
«Крымская платформа», как и любые подобные форматы, заведомо обречена на провал, прокомментировал предложение Кулебы депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и подниматься не будет. Это исключено. В Киеве об этом прекрасно знают, но продолжают спекулировать. Все это напрасная трата времени и народных денежных средств», — пояснил он.
А сенатор от Крыма Сергей Цеков, напомнив, что Крым является частью России, предложил украинской делегации лучше приехать в Москву и обсудить восстановление отношений между странами.