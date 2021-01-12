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Прокурорские проверки выявили нарушения в работе Рослесхоза 

ТАСС 49 минут назад
Прокурорские проверки выявили нарушения в работе Рослесхоза
Фото: ТАСС
Генпрокуратура России в ходе проверок выявила нарушения в работе Рослесхоза, включая неэффективный контроль на региональном уровне и отсутствие актуальных данных о лесоустройстве. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генеральной прокуратуры России Антон Головин.

"Наши проверки показали, что Рослесхозом не всегда осуществляется контроль за исполнением регионами полномочий по управлению лесами и их охране. Ну как можно завершать проверку готовности к пожароопасному сезону региона, в котором нет необходимого количества пожарно-химических станций, отсутствуют элементарные средства пожаротушения? Комиссия ведомства не должна покидать этот регион до полного устранения недостатков", — сообщил он.

Среди подобных нарушений Головин отметил прохождение проверок готовности к пожароопасному сезону регионами, в которых нет необходимого количества пожарно-химических станций и отсутствуют элементарные средства пожаротушения.
Кроме того, прокуроры вскрыли бездействие учреждений лесного хозяйства по своевременному тушению и локализации лесных пожаров. "Зачастую профилактика лесных пожаров путем наземного и авиационного патрулирования, противопожарное обустройство лесного фонда по установленным нормативам проводились лишь по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования", — сообщил представитель ведомства, добавив, что речь идет о Республике Карелия, Хабаровском крае, Воронежской, Курганской, Мурманской, Омской, Оренбургской областях, а также других регионах.
Головин также указал на устаревшие данные Рослесхоза о лесосутройстве. По информации ведомства, их давность для абсолютного большинства лесничеств составляет десять и более лет. "Рослесхозом также не контролируется ведение Единой государственной информационной системы учета древесины. Например, данной системой в Сибири выявлено свыше 20 тыс. признаков возможных нарушений, из которых было проверено лишь 1,5 тыс. (7,7%)", — добавил он.
Представитель Генпрокуратуры также указал на отсутствие должного информационного взаимодействия Рослесхоза с таможенными органами для противодействия нелегальному вывозу древесины.
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Политика , Антон Головин , Рослесхоз , Генпрокуратура РФ , Газета "Коммерсантъ"
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