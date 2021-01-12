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Москва

Итоги переговоров по Карабаху попали на видео 

Вадим Дроздов 30 минут назад
11 января состоялись переговоры относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Встреча Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна продолжалась почти четыре часа. Все три лидера сочли переговоры продуктивными. По итогам решено создать совместную рабочую группу, которую возглавят вице-премьеры правительств трех стран.
«Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе», — заявил Владимир Путин по окончанию переговоров.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.
Политика , Видео , Ильхам Алиев , Владимир Путин
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