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Путин потребовал от прокуратуры жестко пресекать коррупцию 

Москва24 и ещё 5 40 минут назад
Путин потребовал от прокуратуры жестко пресекать коррупцию
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин потребовал от прокуратуры жестко пресекать коррупцию. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к работникам и ветеранам органов прокуратуры в связи с их профессиональным праздником.

"Следует наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое использование бюджета", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия-24".

Президент подчеркнул, что в серьезном внимании органов прокуратуры нуждаются и другие направления. В их числе — надзор за реализацией национальных проектов и защитной окружающей среды, а также обеспечение законности предстоящих выборов в Государственную думу.

"В каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо, принципиально", — отметил Путин.

Глава государства напомнил, что в прошлом году конституционный статус прокуратуры укрепился. В частности, были закреплены ключевые полномочия по надзору за соблюдением конституции и исполнением законов.

"Установлен новый порядок назначения руководящего состава ведомства, повышены гарантии независимости и прозрачности работы прокуратуры", — добавил президент.

Путин заявил, что данные нововведения помогут сотрудникам прокуратуры эффективнее выполнять задачи. "Главное, чтобы граждане чувствовали, что они находятся под надежной защитой закона", — подчеркнул президент.
Он также поблагодарил работников прокуратуры и поздравил с профессиональным праздником, который отмечается 12 января. Ранее Путин поздравил россиян с Рождеством. Президент РФ назвал надежду на лучшее и ожидание чуда путеводной звездой людей.
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Политика , Громкие уголовные дела , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Госдума
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