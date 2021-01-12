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Президент России Владимир Путин потребовал от прокуратуры жестко пресекать коррупцию. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к работникам и ветеранам органов прокуратуры в связи с их профессиональным праздником.

"Следует наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое использование бюджета", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия-24".

Президент подчеркнул, что в серьезном внимании органов прокуратуры нуждаются и другие направления. В их числе — надзор за реализацией национальных проектов и защитной окружающей среды, а также обеспечение законности предстоящих выборов в Государственную думу

"В каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо, принципиально", — отметил Путин.

Глава государства напомнил, что в прошлом году конституционный статус прокуратуры укрепился. В частности, были закреплены ключевые полномочия по надзору за соблюдением конституции и исполнением законов.

"Установлен новый порядок назначения руководящего состава ведомства, повышены гарантии независимости и прозрачности работы прокуратуры", — добавил президент.

Путин заявил, что данные нововведения помогут сотрудникам прокуратуры эффективнее выполнять задачи. "Главное, чтобы граждане чувствовали, что они находятся под надежной защитой закона", — подчеркнул президент.

Он также поблагодарил работников прокуратуры и поздравил с профессиональным праздником, который отмечается 12 января. Ранее Путин поздравил россиян с Рождеством. Президент РФ назвал надежду на лучшее и ожидание чуда путеводной звездой людей.