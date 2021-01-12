Кадыров намерен строго наказывать чиновников, нарушающих ПДД 

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен строго наказывать чиновников и сотрудников силовых ведомств, нарушающих правила дорожного движения. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

"Наша задача — полностью искоренить факты систематических нарушений со стороны водителей. В этом вопросе никому не будет послаблений. Особенно это касается чиновников и сотрудников силовых ведомств. Факты попустительства будут строго преследоваться", — написал Кадыров.

По его словам, в 2020 году Чеченская Республика заняла первое место во всероссийском рейтинге, показав наименьшее количество пострадавших в ДТП.

"В сравнении с 2019 годом количество ДТП у нас снизилось на 9,4%, число погибших — на 19,2%, количество пострадавших — на 15,8%. Но несмотря на достигнутые показатели, проблема аварийности остается актуальной. Только за минувший год в регионе выявлено около 900 тыс. нарушений. Из них на запрещающий сигнал светофора проехали более 4 тыс. водителей, выявлено свыше 2 тыс. фактов выезда на встречную полосу", — уточнил глава региона.

Кадыров также сообщил, что назначил заместителя председателя правительства республики по силовому блоку Абузайда Висмурадова руководителем оперштаба по снижению аварийности на дорогах.