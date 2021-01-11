Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В РФПИ в январе ожидают регистрацию «Спутника V» ещё в 10 странах 

Национальная Служба Новостей 55 минут назад
«Спутника V» зарегистрируют ещё в 10 странах в январе
Фото: ТАСС
Около 10 стран до конца января зарегистрируют российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом в эфире Первого канала сообщил директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
При этом глава РФПИ уточнил, что за последние несколько дней препарат был зарегистрирован в двух государствах.
Ранее стало известно, что российскую вакцину зарегистрировал Минздрав Палестины.
«Спутник V» — первая в России и мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавируса. Российский Минздрав зарегистрировал препарат в августе 2020 года. Более 50 стран подали заявки на приобретение вакцины.
Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
Национальная Служба Новостей: последние новости
Депутаты Госдумы предложили распространить госзащиту на любых сотрудников МВД и Росгвардии Депутаты Госдумы предложили распространить госзащиту на любых сотрудников МВД и Росгвардии «Триллер, похлеще голливудского». Шойгу рассказал про визит Путина в Сирию «Триллер, похлеще голливудского». Шойгу рассказал про визит Путина в Сирию Алиев считает важной и плодотворной встречу с Пашиняном и Путиным в Москве Алиев считает важной и плодотворной встречу с Пашиняном и Путиным в Москве
Политика , Кирилл Дмитриев , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , Первый канал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
00:18
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
Происшествия
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
01:34
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
В мире
Удар реактивных систем БМ-14 по морским целям попал на видео
00:22
Удар реактивных систем БМ-14 по морским целям попал на видео
Войска
Стая собак напала на женщину и попала на видео
00:05
Стая собак напала на женщину и попала на видео
Происшествия
Последствия смертельного столкновения маршруток попали на видео
00:51
Последствия смертельного столкновения маршруток попали на видео
Происшествия
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы и попал на видео
00:38
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы и попал на видео
Происшествия
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
00:45
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
В мире
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
00:42
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
Происшествия
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
00:21
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
Происшествия
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
01:13
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение