Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о подписании с главами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном заявления о развитии Нагорного Карабаха. Переговоры лидеров трех стран длились около четырех часов и касались широкой повестки дня. Обсуждалась экономика, транспортное сообщение и гуманитарная ситуация в регионе.
Российский лидер отдельно коснулся темы миротворческой миссии в Карабахе, отметив, что военнослужащие полностью выполняют свои обязательства. Участники трехсторонних переговоров пришли к выводу, что условия соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются, а серьезных инцидентов не допущено.
В ближайшее время заработает рабочая группа по Карабаху на уровне вице-премьеров. Она займется восстановлением экономических и транспортных связей.