Российский лидер отдельно коснулся темы миротворческой миссии в Карабахе, отметив, что военнослужащие полностью выполняют свои обязательства. Участники трехсторонних переговоров пришли к выводу, что условия соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются, а серьезных инцидентов не допущено.

В ближайшее время заработает рабочая группа по Карабаху на уровне вице-премьеров. Она займется восстановлением экономических и транспортных связей.