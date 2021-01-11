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Москва

По итогам встречи Путина с Алиевым и Пашиняном подписано совместное заявление о развитии Карабаха 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о подписании с главами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном заявления о развитии Нагорного Карабаха. Переговоры лидеров трех стран длились около четырех часов и касались широкой повестки дня. Обсуждалась экономика, транспортное сообщение и гуманитарная ситуация в регионе.
Российский лидер отдельно коснулся темы миротворческой миссии в Карабахе, отметив, что военнослужащие полностью выполняют свои обязательства. Участники трехсторонних переговоров пришли к выводу, что условия соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются, а серьезных инцидентов не допущено.
Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна продлились четыре часа
В ближайшее время заработает рабочая группа по Карабаху на уровне вице-премьеров. Она займется восстановлением экономических и транспортных связей.
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Политика , Видео , Ильхам Алиев , Владимир Путин
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