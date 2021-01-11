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В Госдуму внесены поправки о госзащите силовиков 

Российская Газета и ещё 7 2 часа назад
В Госдуму внесены поправки о госзащите силовиков
Фото: iStock
Госзащиту смогут получить любые сотрудники МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР). Законопроект об этом внесли в ГД главы думских комитетов Александр Хинштейн и Василий Пискарев.
В меры госзащиты в том числе включено обеспечение конфиденциальности данных о защищаемом лице. На это пока могут претендовать лишь те сотрудники указанных органов, которые задействованы в оперативно-розыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров. Также речь идет о тех, кто непосредственно участвует в борьбе с вооруженной преступностью, терроризмом или задействован в спецоперациях.
В пояснительной записке инициаторы напоминают о задачах, возложенных на МВД, Росгвардию, Минобороны и СВР — по оценке депутатов, угроза для жизни и личной безопасности сотрудников этих ведомств может возникать безотносительно их личного участия в указанных мероприятиях.
Авторы предлагают убрать эти ограничения также и потому, что они создают неравные условия для сотрудников перечисленных органов в сравнении с коллегами из аналогичных органов, имеющими право на госзащиту без дополнительных условий. Например, меры госзащиты сегодня предоставляются судьям, прокурорам, а также сотрудникам ФСБ и Следственного комитета РФ.
Поправки в случае принятия позволят "применять меры государственной защиты (при наличии соответствующих оснований) в отношении любых сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и военнослужащих органов внешней разведки".
Изменения предлагаются в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".
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Комментарии 3
Политика , Василий Пискарев , Александр Хинштейн , Росгвардия , ФСБ , Министерство обороны , Госдума , СКР , МВД , Москва
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