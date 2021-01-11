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Москва

Памфиловой предрекли новый срок в ЦИК 

Мария Иванова 39 минут назад
Памфиловой предрекли новый срок в ЦИК
Фото: ТАСС
У главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, чьи полномочия истекают весной 2021 года, «хорошие шансы» сохранить пост. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на близкие к администрации президента и ЦИК источники, она войдет в новый состав комиссии.
Собеседник агентства, близкий к Кремлю, отметил, что при Памфиловой в ЦИК провели несколько «довольно сложных» избирательных компаний, а в прошлом году прошло голосование по конституционным поправкам.
Источник обратил внимание, что под руководством Памфиловой федеральные выборы в стране проходили организованно, а массовых протестов из-за них не было.
Близкий к ЦИК собеседник «Интерфакса» добавил, что Памфилова с высокой вероятностью снова станет председателем комиссии, если будет назначена в ее новый состав.
Как сообщал «Рамблер», в интервью «Интерфаксу» осенью прошлого года Памфилова не стала отвечать на вопрос о дальнейших планах. Памфилова заявила, что «стремительно меняющаяся жизнь продиктует», останется ли она в ЦИК.
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Политика , Элла Памфилова , Администрация Президента РФ , Центризбирком России , Интерфакс
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