53 человека подали заявки на участие в выборах главы Сургута

Более 50 человек подали заявки на участие в конкурсе на пост главы крупнейшего города Ханты-Мансийского округа — Югры Сургута, среди них — фрилансеры, представители компании "Сургутнефтегаз", многодетные мамы, журналист, глава благотворительного фонда, безработные. Это рекордное число кандидатов, желающих стать мэром города, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе местной думы.
"В настоящее время документы на участие в конкурсе подали 53 человека, в том числе один из них подал заявку 11 января. Это рекордное число кандидатов на пост главы Сургута", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, среди подавших документы — фрилансеры, представители компании "Сургутнефтегаз", журналист, глава благотворительного фонда, безработные, многодетные мамы. Большинство из них решили не афишировать информацию о себе.
Ранее сообщалось, что документы от претендентов будут приниматься до 17:00 (15:00 мск) 12 января. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города назначен на 18 января, по его итогам дума города должна будет проголосовать и утвердить нового руководителя администрации Сургута.
Прежний глава Сургута Вадим Шувалов 9 декабря 2020 года сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте", что подал заявление в городскую думу о сложении полномочий. 10 декабря дума Сургута приняла отставку Шувалова и утвердила временно исполняющей обязанности мэра его заместителя Анну Томазову. Шувалов назначен заместителем губернатора ХМАО по координации приоритетных проектов.