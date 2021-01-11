Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

На выборы главы Сургута заявилось рекордное число кандидатов 

ТАСС 1 час назад
53 человека подали заявки на участие в выборах главы Сургута
Фото: РИА Новости
Более 50 человек подали заявки на участие в конкурсе на пост главы крупнейшего города Ханты-Мансийского округа — Югры Сургута, среди них — фрилансеры, представители компании "Сургутнефтегаз", многодетные мамы, журналист, глава благотворительного фонда, безработные. Это рекордное число кандидатов, желающих стать мэром города, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе местной думы.

"В настоящее время документы на участие в конкурсе подали 53 человека, в том числе один из них подал заявку 11 января. Это рекордное число кандидатов на пост главы Сургута", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, среди подавших документы — фрилансеры, представители компании "Сургутнефтегаз", журналист, глава благотворительного фонда, безработные, многодетные мамы. Большинство из них решили не афишировать информацию о себе.
Ранее сообщалось, что документы от претендентов будут приниматься до 17:00 (15:00 мск) 12 января. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города назначен на 18 января, по его итогам дума города должна будет проголосовать и утвердить нового руководителя администрации Сургута.
Прежний глава Сургута Вадим Шувалов 9 декабря 2020 года сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте", что подал заявление в городскую думу о сложении полномочий. 10 декабря дума Сургута приняла отставку Шувалова и утвердила временно исполняющей обязанности мэра его заместителя Анну Томазову. Шувалов назначен заместителем губернатора ХМАО по координации приоритетных проектов.
Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
ТАСС: последние новости
Токаев поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии и пригласил в Казахстан Токаев поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии и пригласил в Казахстан Bloomberg: глава Минфина США прервет ближневосточное турне для обеспечения передачи власти Bloomberg: глава Минфина США прервет ближневосточное турне для обеспечения передачи власти Мэр Якутска объявила о сложении полномочий из-за состояния здоровья Мэр Якутска объявила о сложении полномочий из-за состояния здоровья
Комментарии
Политика , Вадим Шувалов , Сургутнефтегаз , Госдума , ИТАР-ТАСС , Сургут , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
00:39
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
Происшествия
Водители руками передвинули огромную фуру в РФ и попали на видео
00:24
Водители руками передвинули огромную фуру в РФ и попали на видео
Происшествия
Чубайс улетел в Африку
01:29
Чубайс улетел в Африку
Общество Политика
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
00:37
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
В мире Политика
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
00:56
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
Происшествия
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
00:39
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
В мире Политика
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
00:38
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
Армия
Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео
02:00
Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео
Армия
Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео
03:27
Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео
Армия
Маск стал богатейшим человеком и попал на видео
00:51
Маск стал богатейшим человеком и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение