Мэр Якутска ушла в отставку из-за болезни 

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам Авксентьевой, ее родные серьезно обеспокоены ее здоровьем.

«Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции», — рассказала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

На сайте якутской администрации отмечается , что «в функционировании сердечно-сосудистой системы» Авксентьевой недавно выявили отклонения. До этого позитронно-эмиссионная томография (используется в клинической онкологии) обнаружила у мэра «несоответствие норме ряда маркеров». Угрозы ее жизни нет, операции плановые, но на лечение и реабилитацию может уйти много времени, подчеркнули в мэрии.

«Прошу, не драматизируйте ситуацию: незаменимых людей нет, а история Якутска отмеряются столетиями. Оставайтесь думающим, самостоятельным и добрым городом, я горжусь вами», — обратилась Авксентьева к горожанам.

Исполнять обязанности мэра будет ее первый заместитель Евгений Григорьев . Авксентьева призвала горожан поддержать его на следующих выборах.

Как писал «Рамблер», Авксентьева заняла пост мэра Якутска в 2018 году, одержав победу над кандидатом от «Единой России» Александром Саввиновым.

Во время работы Авксентьева распорядилась распродать дорогие внедорожники чиновников в пользу города, сократить расходы на содержание мэра, отменить пышные приемы и корпоративные праздники. В ноябре 2020-го она объявила о планах продать здание мэрии, расположенное в центре города, и перенести администрацию в более скромное место.