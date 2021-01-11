Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Мэр Якутска ушла в отставку из-за болезни 

Елена Прошина 2 часа назад
Мэр Якутска ушла в отставку из-за болезни
Фото: Официальный сайт Окружной администрации г. Якутска
Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
По словам Авксентьевой, ее родные серьезно обеспокоены ее здоровьем.

«Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции», — рассказала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

На сайте якутской администрации отмечается, что «в функционировании сердечно-сосудистой системы» Авксентьевой недавно выявили отклонения. До этого позитронно-эмиссионная томография (используется в клинической онкологии) обнаружила у мэра «несоответствие норме ряда маркеров». Угрозы ее жизни нет, операции плановые, но на лечение и реабилитацию может уйти много времени, подчеркнули в мэрии.

«Прошу, не драматизируйте ситуацию: незаменимых людей нет, а история Якутска отмеряются столетиями. Оставайтесь думающим, самостоятельным и добрым городом, я горжусь вами», — обратилась Авксентьева к горожанам.

Исполнять обязанности мэра будет ее первый заместитель Евгений Григорьев. Авксентьева призвала горожан поддержать его на следующих выборах.
Как писал «Рамблер», Авксентьева заняла пост мэра Якутска в 2018 году, одержав победу над кандидатом от «Единой России» Александром Саввиновым.
Во время работы Авксентьева распорядилась распродать дорогие внедорожники чиновников в пользу города, сократить расходы на содержание мэра, отменить пышные приемы и корпоративные праздники. В ноябре 2020-го она объявила о планах продать здание мэрии, расположенное в центре города, и перенести администрацию в более скромное место.
Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
Комментарии
Политика , Евгений Григорьев , Сардана Авксентьева , Единая Россия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
00:39
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
Происшествия
Водители руками передвинули огромную фуру в РФ и попали на видео
00:24
Водители руками передвинули огромную фуру в РФ и попали на видео
Происшествия
Чубайс улетел в Африку
01:29
Чубайс улетел в Африку
Общество Политика
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
00:37
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
В мире Политика
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
00:56
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
Происшествия
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
00:39
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
В мире Политика
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
00:38
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
Армия
Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео
02:00
Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео
Армия
Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео
03:27
Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео
Армия
Маск стал богатейшим человеком и попал на видео
00:51
Маск стал богатейшим человеком и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение