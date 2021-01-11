Глава Хакасии назначил нового министра культуры республики 

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Глава Хакасии Валентин Коновалов назначил на должность министра культуры республики директора института искусств Хакасского госуниверситета Светлану Окольникову, она уже возглавляла это министерство при предыдущих руководителях республики. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе правительства республики.

Предыдущий глава регионального министерства культуры Леонид Еремин был отправлен в отставку по собственному желанию в конце ноября 2020 года. А 19 ноября того же года, после визита полпреда президента в СФО Сергея Меняйло , глава республики анонсировал ряд кадровых изменений в составе республиканского кабмина. За это время в отставку ушли и. о. министра финансов региона Юрий Килижеков, министр здравоохранения республики Виктор Шевченко Минспорта региона возглавил Сергей Кочан , спортивный функционер из Красноярска.

"Глава Хакасии Валентин Коновалов в понедельник подписал распоряжение о назначении министром культуры республики Светланы Окольниковой, директора института искусств ХГУ им. Н. Ф. Катанова", — сообщили в пресс-службе.

Окольникова родилась в 1958 году в Черногорске (Хакасия). Окончила Абаканское музыкальное училище и Абаканский пединститут. Она уже была министром культуры в 2005-2017 годах.