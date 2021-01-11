Глава Хакасии назначил нового министра культуры республики 

Глава Хакасии Валентин Коновалов назначил на должность министра культуры республики директора института искусств Хакасского госуниверситета Светлану Окольникову, она уже возглавляла это министерство при предыдущих руководителях республики. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе правительства республики.
Предыдущий глава регионального министерства культуры Леонид Еремин был отправлен в отставку по собственному желанию в конце ноября 2020 года. А 19 ноября того же года, после визита полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, глава республики анонсировал ряд кадровых изменений в составе республиканского кабмина. За это время в отставку ушли и. о. министра финансов региона Юрий Килижеков, министр здравоохранения республики Виктор Шевченко. Минспорта региона возглавил Сергей Кочан, спортивный функционер из Красноярска.
"Глава Хакасии Валентин Коновалов в понедельник подписал распоряжение о назначении министром культуры республики Светланы Окольниковой, директора института искусств ХГУ им. Н. Ф. Катанова", — сообщили в пресс-службе.
Окольникова родилась в 1958 году в Черногорске (Хакасия). Окончила Абаканское музыкальное училище и Абаканский пединститут. Она уже была министром культуры в 2005-2017 годах.