Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Пушков заявил об угрозе российскому суверенитету 

Lenta.ru и ещё 1 50 минут назад
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что блокировка страницы президента США Дональда Трампа в Twitter угрожает российскому суверенитету. Об этом он порассуждал в Telegram-аккаунте.
Парламентарий заверил, что российские власти будут делать серьезные выводы из этой ситуации.

«Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны», — констатировал он.

По словам Пушкова, уже понятно, как американские сетевые гиганты «действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США».
Последние новости
В России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса В России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса Эрдоган отказался от WhatsApp Эрдоган отказался от WhatsApp В России усилили контроль за операциями с наличными В России усилили контроль за операциями с наличными
Политика , Видео , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Совет Федерации , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
01:20
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
Происшествия
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
00:14
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
В мире
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
00:31
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
00:53
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
Происшествия
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
00:24
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
В мире
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
02:20
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
Происшествия США
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
00:40
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
00:29
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
Пожары
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
00:41
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
Происшествия
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
00:41
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение