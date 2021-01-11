Пушков заявил об угрозе российскому суверенитету 

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Парламентарий заверил, что российские власти будут делать серьезные выводы из этой ситуации.

«Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны», — констатировал он.

По словам Пушкова, уже понятно, как американские сетевые гиганты «действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США».