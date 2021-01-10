Познер завил об отсутствии плюсов в президентстве Трампа

Сложно говорить о том, был ли у России интерес в победе Дональда Трампа на президентских выборах в США , ведь за первый срок у власти республиканец не сделал никаких положительных шагов в отношении РФ, хотя обещал наладить диалог между странами, заявил телеведущий Владимир Познер

Во время своей первой президентской кампании Трамп не раз говорил о своём желании наладить отношения с президентом Путиным, с Россией, но за все четыре года своего президентства он не сделал ничего, что могло бы подтвердить искренность тех слов. Но он подписал множество санкций против России, вышел из договора по ПРО, из договора по РСМД и собирался, похоже, выйти из договора по СНВ. Словом, найти хоть что-то позитивное для РФ в президентстве Трампа, мягко говоря, сложно, — написал он в своём блоге.

При этом журналист предложил «не гадать на кофейной гуще» в попытках определить, какой из двух кандидатов на посту президента США стал бы для России более выигрышным решением.

Познер отметил, что не верит в сообщения о фальсификации выборов в Соединённых Штатах, о которой так много говорил Трамп, требуя пересмотреть итоги голосования.

При всех проблемах демократии в Америке сегодня украсть президентские выборы невозможно: уж так построена избирательная система. В данном конкретном случае проигравшая сторона потребовала пересчёта голосов вручную в ключевых штатах — Пенсильвании и Джорджии, — сообщил он, подчеркнув, что пересчёт показал победу Байдена в спорных штатах.

При этом, считает Познер, блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях нельзя назвать нарушением свободы слова, так как решение о закрытии его страниц принимались не на государственном уровне. Первая поправка к конституции гарантирует, что именно государство не будет вмешиваться в право человека говорить, что он думает. Это не распространяется на частные компании, владеющие соцсетями.

Также журналист уверен, что события на Капитолийском холме 6 января нанесли значительный ущерб репутации США.

Америка расколота, и президенту Байдену не удастся за предстоящие четыре года вновь собрать Шалтая-Болтая. Если кто не помнит этого господина, то напомню перевод Самуила Маршака: «Шалтай-Болтай сидел на стене, Шалтай-Болтай свалился во сне. Вся королевская конница и вся королевская рать не могут Шалтая, не могут Болтая, Шалтая-Болтая собрать!», — заключил он.

6 января в столице США вспыхнули беспорядки во время заседания обеих палат Конгресса США , посвящённого утверждению итогов президентских выборов. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались помешать дебатам конгрессменов, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь.

Из-за волнений заседание было временно отложено, а члены конгресса эвакуированы из здания. Впоследствии полиция вытеснила митингующих из Капитолия. В ходе столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский.

По итогам заседания конгресс признал кандидата от демократов Джо Байдена победителем на президентских выборах, его инаугурация состоится 20 января.